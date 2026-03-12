Uno studio recente evidenzia come anche un singolo ciclo di antibiotici possa alterare il microbioma intestinale, influenzando non solo i batteri nocivi ma anche quelli considerati benefici. Questi effetti potrebbero durare anni, modificando la composizione batterica dell’intestino. La ricerca si concentra su come i farmaci antibiotici possano avere conseguenze a lungo termine sui batteri che favoriscono la salute.

Gli antibiotici, se utilizzati con criterio, sono fondamentali contro le infezioni batteriche ma la loro azione può avere effetti duraturi anche sui “batteri buoni”. Un nuovo studio suggerisce che il microbioma intestinale può restare alterato per anni dopo l’assunzione di alcuni di questi farmaci, talvolta anche dopo un solo ciclo di trattamento. Microbioma intestinale e antibiotici La ricerca è stata condotta in Svezia da un team internazionale guidato da scienziati dell’Università di Uppsala ed è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature. In precedenza diversi studi epidemiologici avevano già investigato il possibile collegamento tra l’uso eccessivo di antibiotici e un aumento del rischio di alcune patologie, tra cui diabete di tipo 2 e infezioni gastrointestinali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Microbioma intestinale modificato dagli antibiotici, alcuni colpirebbero anche i "batteri buoni" dopo un ciclo

