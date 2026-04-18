Operazione Mercurio prosciolto Nunzio Vitale | Il tempo e la giustizia restituiscono dignità

L'ex sindaco di Ramacca è stato prosciolto dal giudice per le accuse legate all'operazione antimafia

L'ex sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, dopo la notizia del proscioglimento deciso dal gup di Catania, Fabio Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, per l'operazione antimafia "Mercurio" che denunciava connessioni fra clan Santapaola-Ercolano e politica. "La sentenza di proscioglimento pronunciata dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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