I lavori di demolizione della villa abusiva nel Rione Amicizia sono stati avviati ieri, segnando la fine dell’ultimo edificio irregolare presente nell’area. Le autorità hanno dichiarato che questa operazione rappresenta un passo importante per il ripristino della legalità e della dignità urbana. La demolizione si inserisce in un’azione più ampia di intervento su strutture non autorizzate nel territorio.

L’immobile, realizzato in totale assenza di titolo edilizio e sviluppato su circa 550 mq, è stato nel tempo simbolo di illegalità e presenza criminale "Ieri, con l'avvio dei lavori per la demolizione della villa abusiva nel Rione Amicizia – ultimo manufatto irregolare dell’area – compiamo un atto concreto di giustizia e di ripristino della legalità. L’immobile, realizzato in totale assenza di titolo edilizio e sviluppato su circa 550 mq, è stato nel tempo simbolo di illegalità e presenza criminale. Oggi quello spazio viene restituito alla comunità, trasformandosi in occasione di rinascita urbana e sociale" ha commentato l'assessora regionale alle Politiche abitative Claudia Pecoraro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Demolizione villa boss Contini, Pecoraro: "Giustizia e legalità restituiscono dignità alla città"

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