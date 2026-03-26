Pecoraro | Giustizia e legalità restituiscono dignità a Napoli

I lavori per la demolizione di una villa abusiva nel Rione Amicizia sono iniziati ieri, segnando l’ultimo intervento di questo genere nell’area. Questa operazione fa parte di un’azione più ampia di ripristino della legalità e di rispetto delle norme edilizie. La demolizione rappresenta un passo pratico verso la riqualificazione di un quartiere interessato da pratiche irregolari.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ieri, con l’avvio dei lavori per la demolizione della villa abusiva nel Rione Amicizia – ultimo manufatto irregolare dell’area – compiamo un atto concreto di giustizia e di ripristino della legalità. L’immobile, realizzato in totale assenza di titolo edilizio e sviluppato su circa 550 mq, è stato nel tempo simbolo di illegalità e presenza criminale. Oggi quello spazio viene restituito alla comunità, trasformandosi in occasione di rinascita urbana e sociale” ha commentato l’ assessora regionale alle Politiche abitative Claudia Pecoraro. “L’intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione che ha interessato complessivamente 12 fabbricati, per un totale di 288 alloggi destinati ad altrettante famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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