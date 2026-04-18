Operaio morto durante i lavori in un negozio di via dei Mille

Da napolitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 46 anni è stato trovato senza vita durante lavori di ristrutturazione in un negozio situato in via dei Mille, nel centro di Napoli. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di cantiere e al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause. La vittima lavorava sul posto al momento dell’accaduto e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto dell’incidente.

Operaio di 46 anni trovato morto durante lavori di ristrutturazione in un negozio in pieno centro a Napoli. È accaduto in mattinata in via dei Mille a Chiaia. Sul posto, insieme al personale del 118 che ha potuto solo costatare il decesso del lavoratore, sono intervenuti gli agenti della Polizia.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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