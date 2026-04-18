Operaio morto durante i lavori in un negozio di via dei Mille

Un operaio di 46 anni è stato trovato senza vita durante lavori di ristrutturazione in un negozio situato in via dei Mille, nel centro di Napoli. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di cantiere e al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause. La vittima lavorava sul posto al momento dell’accaduto e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto dell’incidente.

Operaio di 46 anni trovato morto durante lavori di ristrutturazione in un negozio in pieno centro a Napoli. È accaduto in mattinata in via dei Mille a Chiaia. Sul posto, insieme al personale del 118 che ha potuto solo costatare il decesso del lavoratore, sono intervenuti gli agenti della Polizia.🔗 Leggi su Napolitoday.it Full Video: After 15 Days Away, a Veteran Returns and Builds a New Home from Scrat Notizie correlate Incidente sul lavoro a Napoli, l’operaio Ciro Mennella muore a 46 anni in un negozio a via dei MilleIncidente sul lavoro in un negozio in via dei Mille: morto l'operaio 46enne Ciro Mennella: era di San Gennaro Vesuviano. Napoli, operaio morto nel cantiere di un negozio: sul posto Polizia e 118Un operaio è deceduto questa mattina in un noto negozio di via dei Mille a Napoli, nel quartiere Chiaia, dov'erano in corso alcuni lavori di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ancora un operaio morto sul lavoro: ecco chi era Domenico di Ponzio, 38enne colpito da un palo della luce nel cimitero di Taranto; Cugnasco, uomo muore durante dei lavori forestali; Operaio muore colpito da un palo durante lavori davanti al cimitero San Brunone. Il nome; Puglia, 2 morti per il vento: ragazza di 12 anni travolta da un albero. Operaio vittima a Taranto. Chi è l’operaio morto a Napoli, in via dei Mille a Chiaia? Cade da una scala in un negozio durante lavori di ristrutturazioneNapoli: un giorno comune, un giorno di lavoro, un giorno come tanti è trasformato, però, in tragedia. Un uomo è morto questa mattina in via dei Mille, nel cuore del quartiere Chiaia. alphabetcity.it Tragedia sul lavoro a Taranto, operaio morto colpito da un palo della luce: chi era la vittimaUn operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto durante lavori di manutenzione su un impianto elettrico nel quartiere Tamburi. notizie.it Ancora un morto sul lavoro, un operaio 67enne caduto da una scala. È successo nel cantiere del depuratore di Casale a Vicenza. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Veneto https://www.rainews.it/tgr/veneto https://www.r facebook Le indagini sulla morte dell'operaio nella distilleria di Pasian di Prato. E' stata disposta l'autopsia. x.com