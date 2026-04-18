Napoli operaio morto nel cantiere di un negozio | sul posto Polizia e 118

Questa mattina a Napoli, un operaio ha perso la vita mentre lavorava in un negozio di via dei Mille, nel quartiere Chiaia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 per le verifiche e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un operaio è deceduto questa mattina in un noto negozio di via dei Mille a Napoli, nel quartiere Chiaia, dov'erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Non si sa se sia stato vittima di un incidente o di un malore fatale. Sul posto, come apprende Teleclubitalia in anteprima, sono presenti gli uomini della Polizia di Stato e un mezzo del 118. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. In corso anche i rilievi da parte della Scientifica. Seguiranno aggiornamenti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, operaio morto nel cantiere di un negozio: sul posto Polizia e 118 Notizie correlate Leggi anche: Morto un uomo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, strada chiusa per 2 ore: sul posto polizia e carabinieri Operaio precipita nel vuoto, infortunio sul lavoro nel cantiere di HeraNecessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il ferito finito nello scavo per la realizzazione del nuovo impianto fognario Grave... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru che travolge l'officina: un ferito grave; Morì in un cantiere edile a Salerno: definitive le condanne per due imprenditori; Taranto, operaio muore sul lavoro a 38 anni: colpito da un palo della luce divelto dal vento; Giovane operaio morto dopo la caduta dal capannone: un uomo indagato per omicidio colposo aggravato. Cade nel vuoto mentre lavora, morto operaio di 27 anni nel CasertanoUn incidente sul lavoro mortale, l'ennesimo in Campania, si è verificato nella provincia di Caserta: un operaio di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un palazzo nel quale stava eseguendo ... fanpage.it Operaio morto in un cantiere nel Salernitano, due indagatiDue persone sono indagate, come atto dovuto, nell'inchiesta della Procura di Salerno sulla morte dell'operaio di 38 anni, deceduto mercoledì scorso in un incidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni ... napoli.repubblica.it #NapoliLazio #AvantiLazio facebook #Conte e #DeLaurentiis a #Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato x.com