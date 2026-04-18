Open Day Università di Parma oggi l’ultimo giorno | stand e orientamento per le future matricole

Oggi si conclude l’Open Day dell’Università di Parma, un evento dedicato a fornire informazioni e supporto alle future matricole. Durante la giornata sono stati allestiti stand dedicati ai diversi corsi di laurea, con incontri e sessioni di orientamento per aiutare gli studenti a scegliere il percorso più adatto. L’evento, iniziato ieri, si concluderà nel pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile.

Ultimo giorno oggi, sabato 18 aprile, per “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento dedicato all’orientamento delle future matricole.Dalle 9 alle 17, nella sede centrale dell’Università di Parma, studenti, famiglie e classi possono partecipare a una giornata di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Stranieri, porte aperte alle future matricole. Offerta didattica, lingue e orientamentoLunedì 23 febbraio l’Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Rosselli alle future matricole, dalle 10, scoprendone l’offerta... L’Università apre le proprie porte. Scelta del percorso formativo aiuto diretto alle future matricoleL’Università apre le porte per una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle superiori e a chi già pensa alla laurea magistrale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dal 16 al 18 aprile Studiare a Parma. L’Università in Open Day; Salone dell'Orientamento; Open Day Dipartimento SPPEFF 2026; Università Cattolica, sabato 11 aprile l’open day a Piacenza. Open Day Università di Parma: eventi fino a sabatoPartecipa all'Open Day dell'Università di Parma per esplorare corsi triennali e magistrali. Incontri, stand e informazioni ... controcampus.it Open Day Università di Parma: eventi dal 16 al 18 aprileDal 16 al 18 aprile 2026, l'Università di Parma apre le porte agli studenti con eventi di orientamento e presentazioni sui corsi ... controcampus.it Anche oggi ci trovate con il nostro stand a “Studiare a Parma. L’Università in Open Day“ , tradizionale momento di informazione e orientamento dell’ Università di Parma, dedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico. L’appuntamento prosegue an facebook