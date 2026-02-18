Lunedì 23 febbraio, l’Università per Stranieri di Firenze apre le porte agli studenti stranieri che vogliono iscriversi, portando in aula future matricole e loro famiglie. Durante l’evento, i visitatori potranno conoscere l’offerta di corsi in diverse lingue, parlare con docenti e partecipare a laboratori pratici. La giornata si svolge nella sede di piazza Rosselli a partire dalle 10 del mattino.

Lunedì 23 febbraio l’ Università per Stranieri apre le porte della sede di piazza Rosselli alle future matricole, dalle 10, scoprendone l’ offerta didattica, i servizi del Diritto allo Studio e seguendo lezioni e laboratori di varie discipline. Sono 14 le lingue insegnate a Unistrasi: cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano, tedesco e ucraino, il turco e lo swahili; inoltre sono attivi corsi pilota di neogreco e di vietnamita; per i doppi titoli, 14 atenei configurano l’offerta internazionale. "Anche quest’anno Unistrasi apre le porte a studenti futuri – sottolineano Anna Di Toro, Agnese Fusaro e Elena Stefanelli, delegate all’ orientamento –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stranieri, porte aperte alle future matricole. Offerta didattica, lingue e orientamento

