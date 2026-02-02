La nuova Opel Astra 2026 si presenta con alcune novità, ma conferma anche le scelte che hanno fatto la sua fortuna. La compatta tedesca mantiene il motore 1.5 turbodiesel da 130 cavalli, pensato per chi fa molti chilometri. La casa automobilistica punta sulla strategia multi-energia, offrendo diverse opzioni di alimentazione per incontrare le esigenze di tutti i guidatori.

La nuova Opel Astra conferma la strategia multi-energia mantenendo in gamma il 1.5 turbodiesel da 130 Cv, opzione fondamentale per chi percorre molti km. La variante 100% elettrica migliora l’autonomia con un dato che oggi tocca i 454 km nel ciclo Wltp ed introduce la tecnologia V2L per ricaricare dispositivi esterni. Completano l'offerta i propulsori a benzina mild-hybrid a 48V e la variante ibrida plug-in (da 196 o 224 Cv) che con la nuova batteria da 17 kWh può percorre fino a 80 km completamente in elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Opel Astra 2026: come cambia la compatta tedesca

Approfondimenti su Opel Astra 2026

L’Opel Astra 2026 si presenta con un restyling che rinnova il design e le funzionalità del modello, mantenendo i punti di forza come l’illuminazione avanzata e il comfort dei sedili.

L’Opel Astra si presenta come un’auto elegante e all’avanguardia, dotata di tecnologie recenti come i fari di ultima generazione.

OPEL ASTRA 2026 | Il restyling della compatta tedesca

