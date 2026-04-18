Omicidio nel Brindisino uomo ucciso in casa durante lite | un arresto

Un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una lite all’interno della propria abitazione a Torre Canne, nel comune di Fasano, nel brindisino. La vittima si trovava agli arresti domiciliari per reati legati alle sostanze stupefacenti. Dopo l’evento, è stato effettuato un arresto. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’omicidio.

(Adnkronos) – Omicidio a Torre Canne, nel comune di Fasano, nel brindisino: vittima un 41enne, ucciso nell'abitazione dove si trovava ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile del delitto. Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, sfociata in una colluttazione nel corso della quale l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente. E' stato lo stesso aggressore a contattare poi la centrale operativa dei carabinieri, ricostruiscono i militari, confessando l’omicidio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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