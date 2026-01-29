Omicidio 2002 | arrestato il presunto killer del brindisino ucciso durante una rapina

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, sospettato di essere il responsabile dell’omicidio avvenuto nel 2002 a Brindisi. La vittima era stata uccisa durante una rapina, e per anni il caso era rimasto irrisolto. Ora, grazie a un’impronta digitale trovata sulla scena e alle confessioni di un pentito, gli investigatori sono riusciti a mettere fine a questa lunga attesa.

Ventiquattro anni di silenzio interrotti da un’impronta digitale e dalle confessioni di un pentito. Si chiude così il cerchio sull’omicidio di un uomo di 40 anni, originario di Brindisi, freddato nella notte del 4 maggio 2002 nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato un pregiudicato, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La ricostruzione La ricostruzione degli inquirenti delinea un piano spietato e collaudato. Quella notte, il commando — composto da tre persone — era uscito a "caccia" di clienti delle prostitute che frequentavano la zona dello stadio, con l'obiettivo di rapinarli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio 2002: arrestato il presunto killer del brindisino ucciso durante una rapina Approfondimenti su Brindisi Ucciso Ragazzo di 25 anni ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile. «Tradito da una telefonata durante la fuga» Un giovane di 25 anni è stato trovato morto a Venezia prima di Capodanno. Arrestato Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno ucciso a Bologna La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36 anni, ricercato dal lunedì precedente per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nel parcheggio riservato al personale ferroviario a Bologna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Brindisi Ucciso Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, anticipazioni stasera in tv (21 gennaio): il femminicidio di Federica Torzullo al centro della puntata; Sospettato di aver commesso un grave omicidio 18 anni fa, la Procura chiede la detenzione per la persona estradata dall'Italia. Omicidio Stadio San Nicola Bari: arrestato il presunto killer dopo 22 anniVentiquattro anni di silenzio interrotti da un’impronta digitale e dalle confessioni di un pentito. Si chiude così il ... msn.com Bari, omicidio allo stadio San Nicola: arrestato il presunto killerArrestato a Bari il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto nel 2002 nei pressi dello stadio San Nicola. Decisiva la testimonianza di un collaboratore di giustizia. trmtv.it Baronissi, ricercato per omicidio: pakistano arrestato dalla Polizia - GUARDA IL SERVIZIO #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Tentato omicidio in hotel a Chieti: arrestato un 27enne x.com

