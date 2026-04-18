Quindici anni dopo l’omicidio di Melania Rea, il principale imputato, l’ex militare, si trova ancora in carcere. La vittima aveva 28 anni al momento della morte, lasciando una figlia di 18 mesi e molti parenti e amici che le volevano bene. La vicenda giudiziaria ha visto diversi sviluppi nel corso degli anni, con processi e sentenze che hanno tenuto alta l’attenzione sull’episodio.

Quindici anni senza Melania Rea. Aveva 28 anni, una figlioletta di 18 mesi, parenti e amici che le volevano bene. Una persona a lei vicina - il marito Salvatore Parolisi - però l’ha uccisa, come ha stabilito la giustizia italiana. Tuttavia nell’opinione pubblica sono in tanti a pensare che non abbia ricevuto la giustizia che meritava. E il suo assassino presto potrebbe uscire dal carcere. L’omicidio di Melania Rea. Il sito della Polizia Penitenziaria riporta l’intera vicenda. È il 18 aprile 2011. Da un bar di Colle San Marco parte una telefonata al 112: è la proprietaria del bar, che racconta di aver incontrato un uomo che affermava di non trovar più la moglie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Melania Rea: dov’è oggi Parolisi e l’“eredità” della vittima

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