Melania Rea – Oltre il caso intervista a Daniele Rienzo | Per interpretare Parolisi mi sono documentato molto Quando la società non riesce ad autoguarirsi con una soluzione l’arte e il cinema possono fare davvero i miracoli

HBO Max ha iniziato le riprese di una nuova miniserie che ricostruisce l’omicidio di Melania Rea. La storia, nota da anni in Italia, torna al centro dell’attenzione con questa produzione. Daniele Rienzo, intervistato, spiega di aver studiato molto il caso Parolisi per interpretare al meglio il ruolo. Dice che quando la società non riesce a trovare una soluzione, l’arte e il cinema possono aiutare a capire meglio. La serie si propone di raccontare quei giorni drammatici e il processo che ha portato alla condanna definitiva del marito di Mel

L’ omicidio di Melania Rea diventa una serie tv per HBO Max. La piattaforma americana ha dato già il via alle riprese della miniserie dedicata all’omicidio della giovane donna avvenuto nel 2011, per cui è stato condannato in via definitiva il marito, Salvatore Parolisi. A dirigere il crime drama il regista Stefano Mordini. Ad interpretare Melania Rea sarà Maria Esposito, reduce dal successo di Mare Fuori, mentre a vestire i panni di Parolisi sarà Daniele Rienzo. “Melania Rea – Oltre il caso”, intervista esclusiva a Daniele Rienzo. In occasione del lancio a Roma della piattaforma HBO Max, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Daniele Rienzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Daniele Rienzo sottolinea l'importanza di affrontare e raccontare tematiche attuali come l'interpretazione di Parolisi.

In questa intervista, Maria Esposito condivide il suo impegno nel dare voce a Melania Rea e riflette sull'importanza di riconoscere i segnali di allarme della violenza sulle donne.

