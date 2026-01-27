In questa intervista, Maria Esposito condivide il suo impegno nel dare voce a Melania Rea e riflette sull'importanza di riconoscere i segnali di allarme della violenza sulle donne. Dopo il successo di “Mare fuori”, l'attrice si dedica a un progetto che mira a sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza su un tema delicato e attuale.

Dopo il successo di “Mare fuori”, Maria Esposito sta affrontando uno dei progetti più importanti della sua carriera. L’attrice interpreterà Melania Rea in una serie HBO Max, che tratterà il femminicidio della 28enne di Somma Vesuviana uccisa con 35 coltellate nel bosco di Ripa di Civitella, in provincia di Teramo, il 18 aprile 2011. Per l’omicidio il marito di lei, Salvatore Parolisi, ha ricevuto una condanna a 20 anni a sentenza definitiva. A prestare il volto al caporalmaggiore dell’Esercito Parolisi sarà Daniele Rienzo, visto nel film “Parthenope” di Paolo Sorrentino. La regia è affidata a Stefano Mordini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Melania Rea – Oltre il caso”, intervista a Maria Esposito: “Sono grata di dar voce a Melania, sto lavorando sodo. Le donne devono riflettere subito su qual è il primo campanello d’allarme della violenza”

Approfondimenti su Melania Rea

Maria Esposito esprime con emozione la sua gratitudine nel poter dare voce a Melania Rea e alle donne vittime di violenza.

