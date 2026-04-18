Omicidio Giacomo Bongiorni commozione durante i funerali

A Massa, nel Duomo, si sono svolti i funerali di Giacomo Bongiorni, il 47enne vittima di un’aggressione avvenuta in piazza. Durante la cerimonia, molte persone si sono raccolte in silenzio per salutare l’uomo, che è stato colpito con calci e pugni davanti agli occhi del figlio di 11 anni. La comunità ha assistito con commozione a questa ultima occasione di addio.

Una folla composta e silenziosa ha riempito il Duomo di Massa per l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso brutalmente a calci e pugni in piazza, sotto gli occhi del figlio di appena 11 anni. Nel giorno dei funerali, la città di Massa si è fermata: l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, mentre migliaia di persone hanno voluto essere presenti per rendere omaggio a una vittima che ha profondamente colpito l’intera comunità. All’interno della cattedrale, gremita in ogni ordine di posto, si sono riuniti familiari, amici, cittadini e rappresentanti delle istituzioni. A officiare la funzione è stato il vescovo Mario Vaccari, mentre tra i banchi sedevano numerosi esponenti politici locali e delle città vicine.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Omicidio #Massa Lunga fiaccolata nel quartiere di Giacomo Bongiorni, 47anni, ucciso in un’aggressione. La mamma commossa “Grazie a nome di mio figlio”. Oggi alle 15 i funerali nel Duomo. Decretato il lutto cittadino. x.com