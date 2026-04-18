Omicidio Dino Carta il dolore della moglie al Tg1 | Spero di affrontare il futuro con l' aiuto del signore

Nelle ultime ore si sono susseguite le dichiarazioni della vedova di Dino Carta, vittima di un omicidio avvenuto nella serata precedente. La donna ha espresso il desiderio di affrontare il futuro con il sostegno della propria fede, commentando il dolore per la perdita. Si è inoltre appreso che poco prima di essere ucciso, il 56enne aveva condiviso con un amico una foto di un orologio e uno scherzo sulle calorie di un pasto.

Alle 20.53, poco più di un'ora prima di essere ucciso, Dino Carta aveva inviato la foto di un orologio ad un amico con il quale aveva scherzato sulle calorie del piatto della cena, ritratto sullo sfondo dell'immagine. Da lì a poco sarebbe uscito per portare il cane fuori - come faceva sempre -.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane: il giallo dell'omicidio di Annibale 'Dino' CartaChi ha ucciso il 42enne Annibale ‘Dino’ Carta e soprattutto perché? Sono queste le due domande a cui gli investigatori dovranno dare risposta. Omicidio“Dino” Carta: colpito alle spalle con 4 colpi, il giallo del movente ‘Era amato da tutti’L’agguato sotto casa: colpi esplosi a distanza ravvicinata Un’esecuzione fredda, quasi militare, consumata a pochi metri da casa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio personal trainer: l'audio al vaglio dei Ris, disposta l'autopsia sul corpo di Dino Carta; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; L'omicidio del personal trainer Dino Carta: l'audio shock e il video del killer incappucciato; Omicidio del personal trainer Dino Carta a Foggia: ecco le immagini del presunto killer ripreso in monopattino. OMICIDIO CARTA Omicidio a Foggia, ucciso il personal trainer Dino Carta: prende quota la pista della vendettaLe indagini restano aperte, mentre la città attende risposte su un delitto che ha scosso profondamente la comunità. statoquotidiano.it Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerIl killer, dopo aver compiuto l’omicidio, sarebbe fuggito in viale Mazzini per poi imboccare via D’Azeglio. Dalle immagini catturate da una telecamera della zona, si vede un uomo sbandare intorno alle ... virgilio.it Foggia, omicidio Dino Carta: “Indagini delicate e attente”, il suocero ringrazia gli investigatori https://www.antennasud.com/foggia-omicidio-dino-carta-il-suocero-ringrazia-gli-investigatori-lavoro-delicato-e-gentile/ - facebook.com facebook Novità nelle indagini sull'omicidio di Dino Carta a Foggia: i Carabinieri scavano in un incidente mortale del 2023 avvenuto nello stesso palazzo della vittima x.com