Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane | il giallo dell' omicidio di Annibale ' Dino' Carta
Un uomo di 42 anni è stato trovato morto con quattro ferite al costato mentre passeggiava con il suo cane. La polizia sta indagando sul motivo e sull'identità dell'autore del gesto. Sono in corso verifiche e rilievi per chiarire le circostanze dell'episodio e individuare eventuali testimoni. La scena del crimine è stata sequestrata per analisi e accertamenti.
Chi ha ucciso il 42enne Annibale ‘Dino’ Carta e soprattutto perché? Sono queste le due domande a cui gli investigatori dovranno dare risposta. Un omicidio ‘inspiegabile’ perché - verosimilmente - maturato lontano dagli ambiti della criminalità, sia essa comune od organizzata. Dino Carta era.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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