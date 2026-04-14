Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane | il giallo dell' omicidio di Annibale ' Dino' Carta

Un uomo di 42 anni è stato trovato morto con quattro ferite al costato mentre passeggiava con il suo cane. La polizia sta indagando sul motivo e sull'identità dell'autore del gesto. Sono in corso verifiche e rilievi per chiarire le circostanze dell'episodio e individuare eventuali testimoni. La scena del crimine è stata sequestrata per analisi e accertamenti.