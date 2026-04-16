Omicidio Moussa Cisse a Ravenna fermato maliano 36enne Madi Dambele | usata una bottiglia rotta come arma del delitto

A Ravenna, un uomo di 36 anni di nazionalità maliana è stato arrestato in relazione all'omicidio di Moussa Cisse. La polizia ha accertato che il delitto è stato commesso utilizzando una bottiglia rotta come arma. La morte dell’uomo risale alla notte tra il 14 e il 15 del mese, ed è stata confermata l’ipotesi di una lite protrattasi fino al tragico epilogo.

Confermata nel frattempo l'ipotesi della "lite finita male" avvenuta la notte tra il 14 e il 15 aprile: l’assassino avrebbe utilizzato il collo di una bottiglia di vetro recuperato tra i rifiuti per sferrare i colpi mortali al culmine di un litigio per pochi euro Svolta nelle indagini sull’om.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Moussa Cisse a Ravenna, fermato maliano 36enne Madi Dambele: usata una bottiglia rotta come arma del delitto Notizie correlate Leggi anche: Omicidio di Moussa Cisse, da anni viveva a Ravenna: "Un ragazzo buono e sorridente, abbandonato dalla società" Omicidio patron TelePordenone, fermato vecchio collaboratore dell’emittente. Si cerca in un canale l’arma del delitto(Adnkronos) – La polizia di Pordenone sta interrogando un uomo per l’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore patron di TelePordenone, trovato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio a Ravenna, la vittima il 29enne Moussa Cisse era uno degli stranieri con certificato anti-Cpr; Ucciso e trovato sulla ciclabile: la pista degli investigatori su arma e movente. C'è un sospettato; Omicidio a Ravenna, il giallo del certificato: documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittima; Moussa Cisse ucciso per pochi euro, colpito alla gola con una bottiglia di vetro rotta. Moussa Cisse ucciso per pochi euro, colpito alla gola con una bottiglia di vetro rottaUna disputa legata a una somma di denaro non restituita sarebbe all’origine dell’omicidio di Moussa Cisse, il 29enne senegalese ucciso poco prima ... ravennaedintorni.it Omicidio in Darsena, fermato il 36enne del Mali trovato ferito a poca distanza da MoussaDambelé Kedjougou Madi, 36enne del Mali, è stato sottoposto a fermo per l’omicidio di Moussa Cisse, avvenuto in Darsena il 14 aprile ... ravennanotizie.it Omicidio di Moussa Cisse, da anni viveva a Ravenna: "Un ragazzo buono e sorridente, abbandonato dalla società" Il racconto di chi lo conosceva -> https://cityne.ws/h1xX5 facebook