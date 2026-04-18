Nella giornata di oggi si tengono i funerali di alcuni dei giovani vittime di un episodio di violenza avvenuto a Massa, dove sono state pronunciate parole dure sulla vicenda. Un genitore ha dichiarato che anche loro sono stati “rovinati per sempre” e ha sottolineato che i ragazzi coinvolti sono stati aggrediti e hanno reagito, aggiungendo che gli adulti avrebbero dovuto chiamare le forze dell’ordine invece di iniziare la rissa.

Massa, 18 aprile 2026 – “I nostri figli sono stati aggrediti e hanno reagito, non sono criminali. Gli adulti non avrebbero dovuto iniziare la rissa con dei ragazzi, alcuni minori, ma chiamare semmai le forze dell’ordine”. I genitori dei due ragazzi di origine rumena arrestati per la morte di Giacomo Bongiorni non ci stanno e si ribellano alla gogna mediatica. Fin dalle prime ore della tragedia di piazza Palma a Massa hanno creduto alla versione dei figli. E continuano a respingere le accuse, mentre la città si appresta nella giornata di sabato, in Duomo, a dare l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni. https:www.lanazione.itvideoomicidio-bongiorni-uno-dei-giovani-ammette-il-calcio-alla-testa-ma-non-e-stato-un-colpo-mortale-g68ozyts I funerali saranno officiati dal vescovo Mario Vaccari e per l’occasione è stato proclamato il lutto cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di Massa, le frasi choc su Bongiorni. Il padre di uno dei ragazzi: “Anche noi rovinati per sempre”. Oggi i funerali

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