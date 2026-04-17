Massa Carrara, 17 aprile 2026 – Un ragazzo è stato pestato a morte da un gruppo di giovani. Il padre di uno dei coinvolti ha commentato che la vittima avrebbe dovuto evitare di intervenire o coinvolgersi nella situazione. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La vittima, di 16 anni, è deceduta in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione.

Massa Carrara, 17 aprile 2026 – Avrebbe dovuto farsi i fatti suoi e non sarebbe morto. Questo in sostanza il concetto che esprime il padre di uno dei ragazzi accusati dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ammazzato a Massa, in piazza Felice Palma, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Questo babbo difende senza se e senza ma suo figlio: “Ancora non si sa neanche se sia colpevole” e incalza: “Mi dispiace sia morto un padre di famiglia, mi dispiace che un bimbo ora sia senza il suo papà. Ma mio figlio e i suoi amici non possiamo chiamarli banda di criminali. Mio figlio poi è un bravo ragazzo, incensurato (in realtà ha dei precedenti per piccoli reati, ndr )”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa, pestato a morte dal branco, il padre di uno dei ragazzi: "Bongiorni doveva farsi i fatti suoi"

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Daniele Capezzone. . Parole indegne dal papà del presunto assassino di Giacomo Bongiorni a Massa. Non è la vittima che deve essere processata. Mi aspetto l’ergastolo per i colpevoli. #fblifestyle - facebook.com facebook

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