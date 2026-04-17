Il padre di uno dei ragazzi coinvolti nell’omicidio di Massa ha commentato l’accaduto durante la trasmissione televisiva “Dritto e Rovescio”. Ha affermato che, in presenza di un’aggressione, è naturale reagire e che non si dovrebbe intervenire personalmente. Inoltre, ha sottolineato che il suo figlio non avrebbe dovuto intervenire e che avrebbe dovuto chiamare immediatamente le forze dell’ordine invece di intervenire direttamente.

Il giornalista di "Dritto e Rovescio", Valerio Toma, incontra il padre di uno dei ragazzi fermati per l'aggressione di Giacomo Bongiorni, il 47enne che ha perso la vita dopo una brutale aggressione di una baby gang, avvenuta in piazza Felice Palma, mentre si trovava insieme al figlio di 11 anni e alla compagna., "Io credo che mio figlio sia innocente, è un bravo ragazzo. Sono dispiaciuto, una cosa del genere non deve succedere mai. Lui non è il tipo che lancia bottiglie contro i locali" ha detto il padre di Ionut Alexandru Miron all'inviato del programma di Rete 4. "Se uno ti viene ad attaccare è normale reagire" prosegue definendo quanto accaduto una reazione a una aggressione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Massa, il padre di uno dei ragazzi fermato per l'aggressione: "Se uno ti viene ad attaccare è normale reagire"

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