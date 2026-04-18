Omicidio al culmine di una lite | ucciso un 41enne arrestato il killer

Nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una lite con un altro uomo. La vittima, originaria di Brindisi, è deceduta sul posto. Le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto responsabile dell’omicidio poco dopo l’accaduto. La dinamica dell’evento e le motivazioni del gesto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Un uomo di 41 anni, Eros Rossi, di Brindisi, è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio è avvenuto all'interno di una villetta alla periferia della piccola località costiera, dove il 41enne si trovava agli arresti domiciliari. A quanto si apprende la vittima sarebbe colpita più volte con un cacciavite. Il presunto killer sarebbe stato già individuato dai carabinieri che conducono le indagini, coordinate dalla procura di Brindisi. Sul posto è giunta anche la pm Sofia Putignani. Sono ancora poco chiare le cause che hanno portato all'omicidio: il 41enne ucciso ed il presunto killer si conoscevano.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, arrestato il killer Notizie correlate Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killerUn uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. Leggi anche: Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killer Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fermato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino. Ucciso per un debito di poche centinaia di euro; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Omicidio-suicidio coniugi Bisceglie: la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite; Aggressione con mannaia a Sondrio: confermato il carcere per il 30enne. Quarantunenne ucciso al culmine di una lite a Torre Cannen uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla periferi ... rainews.it Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killerUn uomo di 41 anni, Eros Rossi, di Brindisi, è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio è ... leggo.it Omicidio nelle prime ore di questa mattina a Fasano. I Carabinieri della Compagnia locale e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile della morte di un 41enne. Il delitto si è consumato all’interno dell’abitazi - facebook.com facebook Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killer x.com