Omicidio al culmine di una lite | ucciso un 41enne individuato il killer

Nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una discussione con un'altra persona. La lite è culminata con l'omicidio e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è deceduta poco dopo; il sospettato è stato individuato e portato in caserma dalle forze dell'ordine. La vicenda è al momento al centro di un'indagine.

Un uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe avvenuto all'interno di una villetta alla periferia della piccola località costiera. A quanto si apprende la vittima sarebbe colpita più volte con un cacciavite. Il presunto killer sarebbe stato già individuato dai carabinieri che conducono le indagini, coordinate dalla procura di Brindisi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killer Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Olmo in provincia di Arezzo, 30enne ucciso dopo una lite: arrestato il presunto killer Pisa, omicidio in auto: 25enne ucciso dopo una lite, fermato il presunto killer sull’A1.Un giovane di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa, da un colpo di pistola mentre era... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fermato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino. Ucciso per un debito di poche centinaia di euro; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti; Omicidio-suicidio coniugi Bisceglie: la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite; Aggressione con mannaia a Sondrio: confermato il carcere per il 30enne. Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... ansa.it Omicidio-suicidio coniugi Bisceglie: la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una liteProseguono le indagini dei carabinieri sull'omicidio suicidio di due coniugi di 61 e 54 anni ieri precipitati dal balcone della propria abitazione a Bisceglie. trmtv.it L’omicidio non è ancora escluso, ma il sangue in casa non chiarisce il giallo CONTENUTO PREMIUM facebook Il padre di uno dei cinque fermati per l'omicidio di #GiacomoBongiorni, giustifica l'accaduto arrivando a dire che "è normale reagire se uno ti attacca" x.com