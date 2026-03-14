Paolo Kessisoglu Fiera di San Giuseppe street food e birra | il week-end in provincia

Nel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono diversi eventi, tra cui una fiera dedicata a San Giuseppe, con stand di street food e birra. Sono previste anche altre iniziative che coinvolgono la comunità locale, con appuntamenti aperti a tutti. La zona si anima con manifestazioni che richiamano visitatori da diverse zone della regione. L’intera giornata si svolgerà secondo il programma stabilito dagli organizzatori.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Paolo Kessisoglu al Cinetatro Gavazzeni di Seriate (sabato), la Fiera di San Giuseppe a Gandino (domenica), il Festival della polenta taragna a Palazzago, la Festa di San Patrizio a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Albino Street Food Party e “Lo Sbaracco” a Lovere. Da annotare, inoltre, il tributo a Lucio Dalla al Gavazzeni di Seriate (domenica), la serata dedicata ad Alda Merini a Dalmine, teatro dialettale, spettacoli per bambini e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 14 e domenica 15 marzo. – A Clusone mostra “Domenico Carpinoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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