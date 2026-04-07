Custodie del tempo | segreti essenze cure Il benessere tra passato e presente al Museo Campano

In occasione della Giornata Mondiale della Salute e del Benessere, il Museo Provinciale Campano organizza un percorso espositivo che mette in mostra custodie del tempo, segreti, essenze e cure. L'evento si svolge nelle sue sale, grazie alla collaborazione con il festival “Capua il Luogo della Lingua”. L'iniziativa offre ai visitatori un viaggio tra passato e presente, con installazioni e materiali dedicati alla tutela del benessere.

Sabato 11 aprile dalle 19 alle 21 le educatrici museali accompagneranno gli ospiti in un’esperienza intensa, arricchita dagli interventi coreografici di Arb Dance Company, per amplificare emozioni e suggestioni. A seguire, un viaggio nei sensi con l’azienda agricola Apollo e Dafne, tra essenze e saperi antichi: la lavanda e le sue proprietà tornano a raccontare pratiche di cura millenarie. Al termine dell’evento, il viaggio proseguirà con un momento di convivialità: il pubblico potrà degustare le eccellenze dei Vigneti Malaguti Anfora, trasformando il museo in uno spazio di incontro e piacere sensoriale, dove storia, danza e gusto si fondono in un’esperienza indimenticabile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

“Voci del passato, radici del presente”, la stagione 2026 al Museo Campano si apre nel segno della linguaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Museo,...

Un viaggio tra oli ed essenze dell'antichità, al Museo Aldini il percorso sensoriale che attraversa i secoliSabato 28 febbraio, alle ore 18, il Museo archeologico Aldini di Forlimpopoli in collaborazione con il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”...

Temi più discussi: Custodia del cellulare a scuola: la maggioranza lo tiene nello zaino, il 25,5% usa contenitori in aula, solo il 5,5% adotta la consegna all'ingresso; AirPods Max 2, la prova: le cuffie di Apple che svelano i segreti della musica; Migliori cover iPhone: guida all’acquisto (aprile 2026); Dalle aule del Parlamento alla 'Terra dei Giganti': l’impresa letteraria di Massimo Ruspandini.

Custodie del tempo: segreti, essenze, cure. Il benessere tra passato e presente al Museo CampanoIn occasione della Giornata Mondiale della Salute e del Benessere, il Museo Provinciale Campano in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua festival apre le sue sale a un percorso immersivo e ... casertanews.it

Custodie del tempo a Capua: un viaggio nel benessere tra arte, danza e antichi rimediL’11 e 12 aprile il Museo Provinciale Campano si trasformerà in un luogo vivo dove passato e presente si incontrano per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e del Benessere. casertaweb.com

Custodie del tempo: segreti, essenze, cure… Un viaggio tra passato e presente, dove il benessere diventa racconto, esperienza, memoria. In occasione della Giornata Mondiale della Salute e del Benessere, il Museo Provinciale Campano apre le sue sale a u - facebook.com facebook