Alle ore 12, presso il Centro Laudato Si’ di Bismantova, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano apre ufficialmente la mostra intitolata “Paesaggio Appennino”. L’evento presenta una serie di fotografie e pannelli che illustrano le caratteristiche del territorio e il suo sviluppo nel tempo. L’inaugurazione coinvolge visitatori, autorità e rappresentanti del parco.

Oggi alle ore 12 presso il Centro Laudato Si’ di Bismantova, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano inaugura la mostra ’Paesaggio Appennino. Passato e Presente’. Un viaggio tra arte, memoria e contemporaneità nel cuore dell’Appennino a cura del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Si tratta di un percorso tra arte, letteratura e fotografia. L’esposizione propone al pubblico un racconto corale dell’Appennino attraverso le opere e le testimonianze di artisti, scrittori e fotografi che, nel tempo, hanno saputo interpretarne l’anima del territorio, soprattutto della Pietra di Bismantova. Un dialogo tra passato e presente che mette in luce come il paesaggio appenninico non sia soltanto uno scenario naturale di straordinaria bellezza, ma anche un luogo di identità, cultura e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il paesaggio appenninico tra passato e presente

Maurizio Marchetto: il “guru” dello speed skating italiano tra passato e presenteMaurizio Marchetto è considerato una figura centrale nel pattinaggio di velocità italiano, un punto di riferimento tecnico e motivazionale per...

Palli tra passato e presente: "Sicurezza e biblioteca. Ottenuti 1,2 milioni. Disagi per il ponte chiuso"Una chiusura d’anno e un inizio d’anno nuovo non proprio tranquilli come ci si aspettava fino a pochi giorni prima, di Natale, per Valentina Palli,...

IN VOLO SUL BORGO DI CHIAPPORATO - Camugnano - Bologna - Italy - by Castelli & Rovine

Una raccolta di contenuti su paesaggio appenninico.

Temi più discussi: Il paesaggio appenninico tra passato e presente; Paesaggio Appennino. Passato e Presente; Paesaggio Appennino. Passato e Presente: la mostra al Centro Laudato Si’; Orizzonti di Libertà 2026, escursioni sulla Linea Gotica tra storia e memoria nel Mugello.

Sguardi sul paesaggio, apre a Bologna il 14 marzo la mostra fotografica dedicata ai paesaggi tutelatiVisitare la mostra Sguardi sul paesaggio è come compiere il giro dell’Emilia-Romagna in 60 fotografie. Un appassionante viaggio tra paesaggi tutelati che ritraggono molte delle più significative pec ... cartabiancanews.com

‘Sguardi sul paesaggio’, apre a Bologna il 14 marzo la mostra fotografica dedicata ai paesaggi tutelati dell’Emilia-Romagnauno scatto di Sguardi sul paesaggio Visitare la mostra Sguardi sul paesaggio è come compiere il giro dell’Emilia-Romagna in 60 fotografie. Un appassionante viaggio tra paesaggi tutelati che ritrag ... sassuolo2000.it

“Paesaggio Appennino. Passato e Presente”: la mostra al Centro Laudato Si' - facebook.com facebook