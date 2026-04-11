L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostra

Da leccotoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 30 imprese del territorio lecchese parteciperanno alla Mostra diffusa dell’artigianato intitolata “Il prodotto e la mano”, promossa da Confartigianato Lecco in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L’iniziativa, scelta dal ministero delle imprese e del Made in Italy, si svolge in diverse location del territorio, mettendo in evidenza le produzioni artigianali locali. La mostra mette in mostra le capacità e le realizzazioni delle aziende della zona.

Saranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Lecco nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy e selezionata dal ministero delle imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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