Le città di Torino, Milano e Genova hanno presentato una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040, ma incontrano difficoltà legate alla gestione di impianti sportivi di grandi dimensioni. La questione riguarda principalmente la pianificazione e la realizzazione degli stadi necessari per le discipline più impegnative dal punto di vista logistico. Questa problematica rappresenta un ostacolo concreto al progetto di organizzazione condivisa.

La candidatura congiunta di Torino, Milano e Genova per le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040 si scontra con un nodo logistico fondamentale: la gestione delle discipline che richiedono grandi impianti sportivi. Mentre il progetto punta a coinvolgere l’intero nord-ovest, la mancanza di stadi con pista di atletica leggera nelle tre città mette in discussione la distribuzione delle gare principali. Il dilemma delle infrastrutture e il fantasma del Delle Alpi. L’atletica leggera rappresenta la sfida più complessa per il triangolo industriale. Attualmente, il bacino di infrastrutture disponibili tra Torino, Milano e Genova conta quattro stadi, a cui si aggiungerà il nuovo San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi 2036: il nodo degli stadi blocca il sogno del Nord-Ovest

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