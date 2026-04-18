Okoye al Corriere | Poteva andare all’Inter? Sì due anni fa Sto bene dove sto

In un’intervista al Corriere dello Sport, il calciatore ha parlato della sua carriera e di un possibile trasferimento all’Inter avvenuto due anni fa, dichiarando di essere felice nel club attuale. Ha confermato di non aver mai avuto intenzione di lasciare la squadra e di sentirsi bene dove si trova. La conversazione si è concentrata anche su aspetti legati alla sua esperienza e al suo ruolo in campo.

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