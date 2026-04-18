Oggi si ricorda la Beata Maria dell’Incarnazione, una figura religiosa nota per aver portato il Carmelo in Francia. Prima di entrare in monastero, fu una donna che dedicò la propria vita alla famiglia e alla fede, assumendo ruoli di madre e sposa. La sua scelta di entrare in convento come carmelitana conversa segnò un cambiamento significativo nel suo percorso spirituale, rivelando un impegno profondo verso la vita religiosa.

La Beata Maria dell’Incarnazione fu una sposa e madre devota prima di farsi umile carmelitana conversa. Una vita segnata da doni mistici e dall’instancabile missione di radicare il Carmelo in Francia. Il 18 aprile ricorre la memoria liturgica della Beata Maria dell’Incarnazione, che fu moglie, madre e poi religiosa carmelitana. È importante il suo ruolo per quanto riguarda l’introduzione del Carmelo in Francia, tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, l’epoca in cui visse, fondando ben cinque monasteri. Nota come La Belle Acarie, si chiamava Barbara Avrillot nacque il 1° febbraio 1566, da Nicolas Avrillot, signore di Champlatreux (vicino a Luzarques), Maestro dei Conti della Camera di Parigi, cavaliere della Regina di Navarra.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 aprile, Beata Maria dell’Incarnazione: la madre e sposa che portò il Carmelo in Francia

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