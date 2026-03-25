Annunciazione del Signore 25 marzo | il sì di Maria e l’inizio dell’Incarnazione

Il 25 marzo la Chiesa celebra l’Annunciazione del Signore, una ricorrenza in cui si ricorda l’incontro tra l’angelo Gabriele e Maria di Nazaret. In questa occasione, secondo il passo del Vangelo di Luca, l’angelo annunciò a Maria che avrebbe concepito un bambino, il Figlio di Dio. Questa data rappresenta anche l’inizio dell’Incarnazione, ovvero del concepimento di Gesù.

Il 25 marzo la Chiesa celebra la Annunciazione del Signore, quando l’angelo Gabriele raggiunse Maria di Nazaret con l’annuncio della nascita del Figlio di Dio (Lc 1,26?38). Il fiat della Vergine, il suo libero sì, apre nella storia l’ Incarnazione: il Verbo prende carne per opera dello Spirito Santo, nove mesi prima del Natale. La tradizione coglie in questo mistero l’incontro tra libertà umana e iniziativa divina. Maria, proclamata Madre di Dio (Theotokos) dal Concilio di Efeso (431), accoglie la Parola con fede e diventa la prima discepola. In Cristo, vero Dio e vero uomo, si compie il disegno di salvezza per l’umanità. Il culto dell’Annunciazione è attestato anticamente in Oriente; in Occidente è documentato a Roma dal VII secolo, con celebrazioni stabili il 25 marzo e processioni mariane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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