Le polemiche riguardanti le intercettazioni pubblicate da alcuni quotidiani continuano a suscitare discussioni, coinvolgendo figure di ex magistrati e senatori. Le conversazioni contengono frasi ritenute offensive nei confronti della famiglia di un noto magistrato assassinato. Un membro del Consiglio superiore della magistratura ha commentato che i commenti relativi a questa vicenda hanno superato ogni limite, mentre le polemiche restano accese nel mondo politico e giudiziario.

Non si placa l’eco delle polemiche sulle intercettazioni pubblicate da Il Giornale e da Il Tempo che coinvolgono l’ex magistrato e senatore M5S Roberto Scarpinato e l’ex pm Gioacchino Natol i, con toni durissimi usati nei confronti dei parenti di Paolo Borsellino. Offese rivolte dall’ex pm Gioacchino Natoli nei confronti dei figli e della moglie del giudice Agnese Borsellino e condivise al telefono con Scarpinato, con il quale Natoli avrebbe concordato cosa dire in Commissione Antimafia e avrebbe deriso i colleghi di Caltanissetta che stanno indagando sul dossier “Mafia-Appalti”. Oggi sulla vicenda interviene il membro laico del Csm, Felice Giuffrè.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Offese alla famiglia di Paolo Borsellino dai giudici di sinistra, Giuffrè (Csm): “Superato ogni limite”

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ex pm offendono la memoria di Borsellino e insultano i figli; Natoli e le frasi su Borsellino, il figlio Manfredi: Deprecabili, non avrebbe dovuto neanche pensarle; L’indagine insabbiata e via D’Amelio. Magistrati? No, specialisti dell’inerzia. Le offese choc alla famiglia Borsellino: Tutti senza neuroni; Manfredi Borsellino: Le offese rivolte a mio padre sono deprecabili.

Manfredi Borsellino: Le offese rivolte a mio padre sono deprecabiliParole captate negli stralci di intercettazioni estese anche ai familiari del magistrato ucciso in via D'Amelio ... rainews.it

Il figlio di Paolo Borsellino rompe il silenzio e attacca: Su mio padre ingiurie e frasi deprecabiliIl figlio del magistrato ucciso da una bomba della mafia siciliana in via D'Amelio a Palermo: Chi ci conosce quelle frasi non dovrebbe nemmeno pensarle ... ilcorrieredelgiorno.it

“Paolo Borsellino era un coglione e i figli dovrebbero ringraziare di avere un padre morto perché usano il suo cognome”. Gli audio choc dell’ex pm di palermo Gioacchino Natoli e gli accordi con un senatore dei 5 stelli per neutralizzare le domande della comm x.com

“Pensate se fossero stati non Caselli e Natoli ma magari due (ex) magistrati di opinioni ben diverse dalle loro, magari conservatori o liberali, a pronunciare parole sprezzanti verso i familiari di Paolo Borsellino e la Presidente della Commissione Antimafia. Imm facebook