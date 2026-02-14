A Garlasco, un consulente di Stasi è stato aggredito ieri sera, probabilmente a causa di tensioni legate alle indagini in corso. La violenza ha sorpreso anche gli abitanti del quartiere, che hanno assistito a un episodio insolito per la zona. Un testimone ha riferito di aver visto due uomini affrontarsi in strada, poco prima che scoppiasse il diverbio. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato questa aggressione.

Il caso di Garlasco si trova attualmente in una fase di stasi a livello pubblico: la procura di Pavia sta proseguendo nelle sue indagini e, come ha abituato fin dagli albori, è particolarmente parca di dettagli. Qualcosa è uscito ma le informazioni sono sempre molto moderate e da settimane si è trincerata nel silenzio assoluto. Questo però non ha frenato il dibattito televisivo, come dimostra l’attenzione mediatica che viene ancora riservata quotidianamente al caso. Quarto Grado, con i programmi Rai per lo più in pausa olimpica, è uno dei più costanti nel trattare questo caso e anche ieri sera ha intavolato un dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, l’attacco al consulente di Stasi: “Superato ogni limite tollerabile”

L’episodio riguardante il delitto di Garlasco continua a suscitare discussioni e interpretazioni contrastanti.

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver superato ogni limite.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, nuova perizia e svolta sull’impronta 33: Emerse informazioni interessanti. Il futuro di Stasi; Garlasco, l'avvocato Tizzoni contro le critiche sui nuovi accertamenti, non abbiamo riaperto noi l'indagine; Libri, dal caso Garlasco ad Amendola: le novità; Garlasco, De Rensis: I carabinieri pensavano a un incidente domestico. E scatta la polemica in studio.

Garlasco, nuove carte e vecchi interrogativi: Sempio, Marco e le verità che tornano a gallaCaso Garlasco, cosa è successo dal 7 al 13 febbraio 2026: nuove carte su Andrea Sempio, l’intercettazione sul Marco, il profilo di Panzarasa e il libro che riaccende i dubbi sulla condanna di Albert ... panorama.it

Garlasco, l'avvocato Tizzoni contro le critiche sui nuovi accertamenti, non abbiamo riaperto noi l'indagineL'avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, risponde alle polemiche sui nuovi accertamenti: Sono basito. Cosa ha detto ... virgilio.it

Mattino 5. . Delitto #Garlasco, confronto a #Mattino5 tra l'avvocato Bocellari e il consulente di Sempio facebook

GARLASCO: PER UNA INTERESSANTE COINCIDENZA LA PROCURA DI PAVIA SI AFFIDA AL PERITO DI FIDUCIA DELLE IENE. Dal mio articolo sul Fatto, oggi) Come saprete, l’avvocato di Sempio Liborio Cataliotti e la collega Angela Taccia hanno fatto ric x.com