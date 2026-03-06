Il Tribunale per i minorenni ha deciso di separare una madre dai suoi figli, che si trovano nel bosco. La premier ha commentato la decisione, affermando che i giudici hanno superato il limite. La vicenda riguarda una famiglia che vive in un'area naturale e la posizione delle autorità giudiziarie sulla tutela dei minori. La questione ha suscitato reazioni politiche e pubbliche.

Sulla vicenda della ‘famiglia nel bosco’, dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare la madre, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto in cui risiedeva con i tre figli, è arrivato il commento, lapidario, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è detta “senza parole” per una decisione che, dice, “infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma” e parlando apertamente di una “assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”. La premier ha contestato la logica del provvedimento domandandosi se tali scelte stiano migliorando o peggiorando le condizioni dei piccoli e ribadendo che “i figli non sono dello Stato” ma appartengono alle madri e ai padri, accusando la magistratura di aver dimenticato i propri limiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, Meloni contro i giudici dopo la decisione di separare madre e figli: “Hanno superato il limite”

Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre dai bimbi, è ostile e squalificante" | Meloni contro i giudici: "I figli non sono dello Stato"Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in...

Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: "...AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila...

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco Meloni contro i....

Temi più discussi: Meloni, senza parole per le ultime notizie sulla famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana; Famiglia nel bosco, l’ipotesi di rientro in Australia e l’offerta di una casa gratis in Italia per i prossimi 12 anni.

Famiglia nel bosco, il tribunale allontana mamma Catherine dai figli: interviene Giorgia MeloniFamiglia nel bosco: l’allontanamento della madre dai figli suscita polemiche, con Giorgia Meloni che interviene sul delicato equilibrio tra tutela dei minori e rispetto dei legami familiari. notizie.it

Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbiRoma, 6 marzo – Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole. La premier Giorgia Meloni interviene senza mezzi termini a commentare l’ultima decisione dei giudici sulla ‘famiglia ... quotidiano.net

"Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la famiglia nel bosco, mi lasciano senza parole" - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com