Odoardi Epcm dopo il convegno Bicincittà | La bicicletta non basta va cambiata la città

Giancarlo Odoardi, Esperto promotore mobilità ciclistica, interviene a seguito della partecipazione al convegno “Bicincittà” che si è tenuto nell'università d'Annunzio sui temi della mobilità attiva, salute, inclusione e giustizia sociale"L’apertura ha richiamato con nettezza il carattere.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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