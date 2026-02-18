I Verdi criticano il progetto di Ospizio e accusano l’amministrazione di aver adottato un intervento incoerente. In una nota, i rappresentanti del partito affermano che, nonostante i miglioramenti ambientali, il modello scelto non si allinea con le esigenze di sviluppo urbano e sociale del territorio. Un esempio concreto è dato dalla mancanza di una strategia chiara per integrare l’area nel contesto cittadino, secondo quanto dichiarato dagli stessi Verdi.

"Bene i miglioramenti ambientali sul Pru Ospizio, ma il paradigma resta quello sbagliato. Non possiamo nascondere la nostra posizione di fondo: rimaniamo contrari a un intervento che consideriamo non coerente con la traiettoria urbana, sociale ed economica che oggi dovrebbe guidare le città europee". La tirata d'orecchie all'Amministrazione arriva da Europa Verde, gruppo che siede tra le fila della maggioranza sia in Regione (col consigliore Paolo Burani) sia in giunta (con l'assessora Carlotta Bonvicini). I Verdi sono categorici: "Prendiamo atto dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Reggio e dei miglioramenti ambientali introdotti nell'ultima versione del progetto.

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto di Ospizio. La stoccata dei Verdi: "Intervento incoerente. La visione va cambiata"

