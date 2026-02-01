Lecce Di Francesco dopo la sconfitta col Torino | Gol preso per un’ingenuità Va cambiata rotta le chiacchiere servono a poco
Eusebio Di Francesco non cerca scuse dopo la sconfitta del Lecce contro il Torino. Il tecnico giallorosso ammette che il gol subito è stato un errore evitabile e sottolinea la necessità di cambiare rotta. “Le chiacchiere non servono a niente, ora ci servono fatti e miglioramenti,” dice. La squadra deve lavorare di più per evitare queste ingenuità e tornare subito a vincere.
Lecce, Di Francesco dopo la sconfitta col Milan: «Troppi errori tecnici, ecco cosa è successo sul gol di Fullkrug». L’analisi!
Dopo la recente sconfitta contro il Milan, Eusebio Di Francesco ha commentato gli aspetti tecnici che hanno influenzato il risultato.
Lecce, Di Francesco dopo la sconfitta col Milan: “La linea di difesa ha fatto un’ottima gara. Ecco perché…”
Dopo la sconfitta contro il Milan, Eusebio Di Francesco ha analizzato la prestazione del Lecce, sottolineando l’impegno della linea difensiva.
