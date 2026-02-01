Lecce Di Francesco dopo la sconfitta col Torino | Gol preso per un’ingenuità Va cambiata rotta le chiacchiere servono a poco

Eusebio Di Francesco non cerca scuse dopo la sconfitta del Lecce contro il Torino. Il tecnico giallorosso ammette che il gol subito è stato un errore evitabile e sottolinea la necessità di cambiare rotta. “Le chiacchiere non servono a niente, ora ci servono fatti e miglioramenti,” dice. La squadra deve lavorare di più per evitare queste ingenuità e tornare subito a vincere.

