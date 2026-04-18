Un gruppo di cittadini della frazione ha scritto una lettera aperta chiedendo un aggiornamento sul ripristino del ponte di Bellavista. La richiesta si concentra sulla necessità di una data certa per l'avvio dei lavori, dato che la primavera sta ormai volgendo al termine. La comunità si mostra divisa tra ironia e rassegnazione, in attesa di notizie concrete sullo stato dell'intervento.

"Sarebbe opportuno e necessario avere un aggiornamento circa l’inizio dei lavori per il ripristino del Ponte di Bellavista, preferibilmente con una data certa essendo già in primavera inoltrata e l’umore dei cittadini della frazione oscilla tra l’ironia e la rassegnazione". Il Consiglio di Frazione di Bellavista ha inviato una lettera al Comune di Poggibonsi e alla presidente della Provincia Agnese Carletti in cui sollecita notizie sull’inizio dei lavori per la ricostruzione del ponte (già demolito, era stato chiuso il 25 settembre 2021 per motivi di sicurezza). Un’opera da 10 milioni di euro sulla cui realizzazione (di competenza della Provincia) tra ricorsi, controricorsi e imprevisti vari, sembra pendere una vera e propria maledizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Odissea Ponte di Bellavista. Lettera aperta dei cittadini tra ironia e rassegnazione

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