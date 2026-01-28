Qualità dell' aria luci e ombre in Ciociaria | il PM10 resta l' incubo di Frosinone Cassino e Ceccano
La qualità dell’aria in Ciociaria rimane una delle principali preoccupazioni. A Frosinone, Cassino e Ceccano il PM10 continua a superare le soglie di sicurezza, anche se si vedono piccoli miglioramenti rispetto agli anni passati. Mentre Roma può sorridere per un 2025 senza record di biossido di azoto, qui si combatte ancora con i livelli alti di inquinanti. La situazione resta difficile, ma le cose lentamente migliorano.
Se Roma festeggia un 2025 storico senza sforamenti di biossido di azoto, la provincia di Frosinone resta la "maglia nera" del Lazio, pur mostrando segnali di una lenta ripresa. È quanto emerge dal nuovo report "Dati e trend sulla qualità dell'aria nel Lazio" (quinquennio 2021–2025) diffuso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Frosinone Provincia
Turismo, la Ciociaria cresce ma resta indietro: luci e ombre nel report del Touring Club
Qualità dell’aria, a Firenze biossido di azoto e PM10 entro i limiti
I dati preliminari del report ARPAT 2025 indicano che a Firenze, i livelli di biossido di azoto e PM10 sono rimasti entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Ultime notizie su Frosinone Provincia
Argomenti discussi: Qualità dell'aria, luci e ombre in Ciociaria: il PM10 resta l'incubo di Frosinone, Cassino e Ceccano; QUALITÀ DELL’ARIA, NEL REPORT DELL’ARPA DATI IN MIGLIORAMENTO NEL LAZIO; Qualità dell’aria negli edifici scolastici: un intervento nel Polesine firmato Wavin Italia; Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: la classifica delle città.
Oms Europa presenta un nuovo rapporto sulla qualità dell’ariaL’Oms ha pubblicato un nuovo rapporto per aiutare i Paesi europei riguardo il miglioramento degli indici di qualità dell’aria. vocealta.it
Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: le città più inquinanteNel 2026 l’inquinamento atmosferico resta alto nelle città italiane, tra PM10 e NO2 oltre i limiti. Ecco quali sono le città più inquintate ... quifinanza.it
Nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria: inaugurati due boschi didattici ift.tt/tWU4wsb x.com
Respira aria più pulita ogni giorno Il purificatore d’aria Homedics è la soluzione compatta ed efficace per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti di casa o in ufficio. Aiuta a ridurre polvere, allergeni e impurità, contribuendo a creare uno spazio più san - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.