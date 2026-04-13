Due giovani di Macerata sono stati coinvolti in un episodio di furto al supermercato, dove hanno preso una grande quantità di merendine senza pagare. Dopo aver lasciato il negozio senza passare alla cassa, sono stati inseguiti da un carabiniere e alla fine sono stati fermati. La vicenda si è conclusa con i giovani che sono finiti nei guai per aver sottratto merendine senza autorizzazione.

Due giovani maceratesi nei guai: hanno fatto una maxi scorta di dolci e merendine da un supermercato senza passare alla cassa. Ma nella fuga hanno incrociato un carabiniere. Giovedì a Montecassiano, un 19enne e un 20enne avevano riempito uno zaino di snack vari prendendoli dagli scaffali di un supermercato. Poi come nulla fosse, erano passati davanti alle casse convinti di averla fatta franca. Ma il personale del supermercato aveva visto tutto, e quando una cassiera ha provato a dir loro di pagare la merce i due sono schizzati fuori dalle porte. Purtroppo per loro nel piazzale, libero dal servizio, c’era il comandante della stazione carabinieri di Montecassiano, diretto anche lui al supermercato per fare la spesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di merendine. Inseguiti da un carabiniere. Due giovani finiscono nei guai

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