Nel mondo del fantacalcio, un difensore del Torino si sta distinguendo per le sue prestazioni recenti, con due assist nelle ultime partite e una media vicina al sette. Questa prestazione lo rende una delle scelte più economiche e appetibili per chi cerca un elemento affidabile a basso costo. La sua presenza in campo e le sue statistiche attirano l'attenzione di molti appassionati che vogliono ottimizzare le proprie rose.

Il Torino ha pescato un jolly nel mercato di gennaio e il suo nome è Rafael Obrador. L'esterno spagnolo, arrivato dal Benfica, è uno dei protagonisti della cura D'Aversa che ha allontanato i granata dalla zona rossa della classifica ma sta facendo contenti anche molti fantallenatori che hanno puntato su di lui. Il 7,5 con assist nella sfida dell'ultimo turno col Verona è il miglior fantavoto registrato finora dal classe 2004 che sta impressionando soprattutto per la continuità: in 10 partite a voto è sceso una sola volta sotto l'insufficienza (5,5 all'esordio col Como) e viaggia ad una fantamedia del 6,6. Quello contro i veneti è il secondo assist in Italia ed Obrador ora manca solamente il primo +3 al fantacalcio e in Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Obrador, che sorpresa al fantacalcio: due assist e media vicina al 7

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