Malinovskyi, attualmente in forma al fantacalcio, ha contribuito con due assist e un gol nelle ultime quattro gare. L'ucraino del Genoa, tornato protagonista con l'arrivo di De Rossi, si sta confermando elemento importante per il team e per i fantallenatori, offrendo bonus preziosi nelle recenti partite.

La cura De Rossi sta togliendo il Genoa dalle sabbie mobili della lotta retrocessione e sta regalando ai fantallenatori un'opzione in più a centrocampo. Ruslan Malinovskyi sta tornando ai livelli pre-infortunio a perone e caviglia, che lo costrinse a saltare gran parte della scorsa stagione. Dopo il ritorno a rilento all'inizio del nuovo campionato, a causa di una forma non ancora ottimale dopo il lungo stop, ora è centrale nel progetto del Grifone e con l'arrivo di De Rossi ha ritrovato il suo posto in mediana, nel 3-5-2 del tecnico. L'ucraino ha dato un contributo importante, con un gran gol su punizione, nella rimonta rossoblù contro il Bologna e, nelle precedenti gare contro Cagliari e Milan, ha fornito due assist a Colombo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malinovskyi, che momento al fantacalcio: due assist e un gol nelle ultime quattro partite

Argomenti discussi: Genoa – Bologna 3-2, rimonta pazzesca del Grifone che con Messias al 91? trova i tre punti; Genoa-Bologna 3-2: cronaca e tabellino della partita; Genoa in rimonta, 3 a 2 al Bologna; Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1.

