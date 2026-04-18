Nella quarta tappa di O Gran Camiño 2026, Adam Yates ha vinto in salita, ottenendo la sua ventesima vittoria dell’anno. Con questa vittoria, Yates ha anche preso il comando della classifica generale della corsa. La gara si è svolta su percorsi impegnativi, e il ciclista britannico ha chiuso in testa al gruppo. La tappa si è conclusa con una sfida in salita, in cui Yates ha superato gli avversari.

Adam Yates ha dominato la quarta tappa di O Gran Camiño 2026, conquistando la sua ventesima vittoria stagionale e prendendo il controllo della classifica generale. L’inglese del UAE Team Emirates XRG ha trionfato in una giornata caratterizzata da salite impegnative e percorsi tecnici, portando a casa il suo trentaduesimo successo in carriera. La conquista della maglia grazie al lavoro di squadra. Il successo dell’atleta britannico non è stato un evento isolato, ma il risultato di una gestione perfetta del gruppo durante una frazione estremamente complessa. Le strade affrontate oggi hanno messo alla prova la resistenza di tutti i corridori, con pendenze che hanno reso la fatica fisica quasi opprimente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - O Gran Camiño: Adam Yates trionfa in salita e guida la classifica

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