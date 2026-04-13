L'edizione numero cinque di O Gran Camiño si svolge in Spagna, con Adam Yates tra i favoriti e Alessandro Pinarello che partecipa alla gara. La corsa a tappe si svolge in un calendario molto fitto e, tra le varie competizioni, questa non si svolge in occasione di una gara di categoria 2. La competizione vede la presenza di diversi ciclisti di rilievo, pronti ad affrontare i percorsi previsti.

Edizione numero cinque per la breve corsa a tappe spagnola O Gran Camiño. In un calendario intensissimo non ci sarà per una gara di categoria 2.1 una startlist di altissimo livello, con solamente quattro compagini World Tour. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa con percorso e favoriti. Si comincia con una cronometro tutt’altro che semplice, non mancheranno le salite, con la quarta frazione, la più intensa, che vede l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di sette chilometri al 5,7% di pendenza media, l’Alto do Rodicio, seconda categoria di cinque chilometri al 6,5% di pendenza media, e, da un versante diverso, l’Alto Cabeza de Meda, prima categoria di 5,1 chilometri al 9,4%.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - O Gran Camiño 2026: Adam Yates il più atteso, Alessandro Pinarello ci prova

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