Gli Stati Uniti hanno deciso di prolungare di un altro mese l'autorizzazione che permette di continuare a importare petrolio russo e prodotti petroliferi già imbarcati, rinnovando così le esenzioni dalle sanzioni imposte in precedenza. Questa decisione rappresenta un'ulteriore proroga rispetto alle scadenze precedenti, senza modificare le restrizioni esistenti sui nuovi acquisti o sulle nuove importazioni di petrolio dalla Russia. La misura è stata comunicata tramite un provvedimento ufficiale.

Gli Stati Uniti, con un nuovo voltafaccia, prorogano ancora l’allentamento delle sanzioni su petrolio russo e prodotti petroliferi già imbarcati. Il 17 aprile la licenza è stata estesa di un mese per la gioia del Cremlino, nonostante tre giorni fa il segretario al Tesoro Scott Bessent avesse escluso il rinnovo della deroga concessa il 13 marzo spiegando: “Si trattava di petrolio che era già presente in mare prima dell’11 marzo. Quindi è stato tutto utilizzato”. La misura, formalmente limitata ai carichi “in transito”, punta sulla carta a ridurre le tensioni sui mercati energetici globali sotto pressione per la guerra in Medio Oriente scatenata proprio da Washington insieme a Tel Aviv.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo voltafaccia degli Usa: Trump rinnova per un altro mese la licenza che elimina le sanzioni sul petrolio russo

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