Usa rimuovono le sanzioni sul petrolio russo

Gli Stati Uniti hanno deciso di eliminare le sanzioni che riguardano il petrolio russo, segnando un cambiamento nelle misure economiche adottate. Il provvedimento è stato annunciato dall’amministrazione americana e riguarda specificamente le restrizioni sul commercio di greggio proveniente dalla Russia. La decisione si applica a determinati settori e categorie di importazioni, con l’obiettivo di modificare le limitazioni esistenti.

Il provvedimento dell'amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz, controllato da Teheran, spinge il prezzo del greggio oltre la soglia dei 100 dollari a barile. Washington, quindi, rimuove per un mese – dal 12 marzo all'11 aprile – le sanzioni su alcuni prodotti petroliferi russi. "Questa misura mirata e a breve termine si applica solo al petrolio già in transito e non fornirà un significativo vantaggio finanziario al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione", afferma Bessent ridimensionando il peso finanziario del provvedimento che consentirà alla Russia di incamerare risorse teoricamente utilizzabili anche per finanziare la guerra in Ucraina.