L’amministrazione americana ha annunciato la sospensione temporanea di alcune sanzioni che riguardano le esportazioni di petrolio dalla Russia. La decisione riguarda specifici aspetti delle restrizioni economiche, senza modificare l’intero quadro delle sanzioni già in vigore. La misura entrerà in vigore immediatamente e resterà valida per un periodo determinato.

L’amministrazione di Donald Trump ha deciso di allentare temporaneamente alcune sanzioni sul petrolio russo. La misura riguarda il greggio già caricato sulle petroliere e attualmente in mare e consentirà la vendita e la consegna fino all’11 aprile. La decisione è stata annunciata dal segretario al Tesoro Scott Bessent e rappresenta una significativa deroga al regime di sanzioni imposto dagli Stati Uniti e dai Paesi del G7 dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Secondo i dati citati dal New York Times, circa centotrenta milioni di barili di petrolio russo si trovano attualmente in transito sulle navi cisterna e potranno essere consegnati ai compratori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ha rimosso alcune sanzioni sul petrolio russo

Articoli correlati

Leggi anche: Scende il prezzo del petrolio, Trump allenta le sanzioni sul greggio russo. Ma Teheran avverte: «Decidiamo noi la fine della guerra»

Lega: UE segua Trump, allentare sanzioni su petrolio russo“Considerato che gli USA hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo, annunciando la possibilità di aprire ulteriormente in questa direzione,...

URGENTE: GLI STATI UNITI ATTACCANO E SEQUESTRANO UNA PETROLIERA RUSSA NELL’ATLANTICO

Approfondimenti e contenuti su Trump ha rimosso alcune sanzioni sul...

Temi più discussi: Concessione al regime | Trump ha rimosso alcune sanzioni sul petrolio russo; Il Dipartimento di Giustizia ha nascosto e rimosso alcuni file di Epstein relativi a Trump; Trump rimuove a sorpresa Kristi Noem, segretaria alla Homeland Security; Donald Trump licenzia la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem.

Il Dipartimento di Giustizia ha nascosto e rimosso alcuni file di Epstein relativi a TrumpNpr.org. Di Stephen Fowler. Un'indagine della National Public Radio rivela che il Dipartimento di Giustizia ha nascosto alcuni file di Epstein relativi ... infopal.it

Caso Epstein, ritrovata la denuncia contro Trump per abusi su una minore: Avevo 13 anni all'epoca dei fattiIl Dipartimento ripubblica accuse di abusi di una minore contro Donald Trump, precedentemente omessi per errore dai file Epstein ... virgilio.it

#piazzapulita Secondo Matteo Renzi, Giorgia Meloni è 'politicamente schiacciata dall’abbraccio di Trump'. x.com

"È una cosa terribile". È il breve commento del presidente americano Donald Trump in merito all'attacco registrato oggi al Temple of Israel, alla periferia di Detroit, in Michigan, rilasciato a un evento con la first lady, Melania. "È assolutamente incredibile che - facebook.com facebook