Nuovo polo a Bruxelles per sostenere imprese in crescita e promuovere l’innovazione economica

La Compagnia delle Opere ha aperto una nuova sede a Bruxelles. L’obiettivo è aiutare le imprese italiane a crescere e rafforzare il ruolo dell’innovazione economica in Europa. La scelta di Bruxelles punta a creare un punto di riferimento strategico per le aziende che vogliono espandersi e innovare nel continente.

La Compagnia delle Opere ha ufficialmente aperto una nuova sede a Bruxelles, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento strategico per il sostegno alle imprese in crescita e per la promozione dell'innovazione economica in Europa. L'apertura, avvenuta nel gennaio 2026, segna un passo significativo nel rafforzamento della presenza italiana nel cuore del potere decisionale europeo. La sede, posizionata in un'area centrale della capitale belga, sarà dedicata a programmi di accompagnamento alle piccole e medie imprese italiane che intendono espandersi sul mercato europeo, con particolare attenzione ai settori ad alta intensità di innovazione, come l'energia sostenibile, la digitalizzazione e le tecnologie verdi.

