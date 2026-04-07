T-Mobile ha annunciato una promozione che consente di ottenere gratuitamente l’iPhone 17 e il modello 17e. L’offerta è collegata alla sottoscrizione di particolari piani tariffari e alla permuta di dispositivi usati. Le condizioni specificano che solo con determinati abbonamenti e il rispetto di alcune procedure di permuta si può accedere all’ottenimento gratuito dei nuovi telefoni Apple.

T-Mobile ha lanciato una promozione per l’ottenimento gratuito dell’iPhone 17 e del modello 17e, legando il possesso dei nuovi dispositivi Apple a specifici piani tariffari e a condizioni di permuta. Il mercato tecnologico si muove rapidamente dopo il lancio di quest’ultimo mese, che ha l’arrivo non solo di nuovi smartphone, ma anche di aggiornamenti per iPad e MacBook. In questo scenario, l’operatore T-Mobile propone due strade diverse per accedere all’hardware di ultima generazione senza costi d’acquisto diretti. Chi desidera l’iPhone 17e può ottenerlo gratuitamente semplicemente attivando quasi qualunque piano dell’operatore, senza che sia richiesta la consegna di un vecchio dispositivo in cambio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17 gratis: ecco le condizioni e i piani di T-Mobile

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