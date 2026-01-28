In Italia sono attualmente in corso 16 studi clinici sulle nuove terapie per il cancro al seno, secondo quanto riferito da Calabrese di Gilead. Tra questi, 11 sono di fase 3, il passo finale prima dell’approvazione ufficiale dei farmaci. La società punta su questa ricerca per migliorare le opzioni di trattamento e offrire nuove speranze alle pazienti.

Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo un programma di ricerca in Italia che già oggi vede 16 studi clinici, di cui 11 di fase 3, quindi prossimi alla registrazione dei farmaci. Molti di questi sono rivolti proprio a dare delle soluzioni terapeutiche a pazienti con il tumore della mammella". Lo ha detto Stefano Calabrese, Medical Director - Oncology di Gilead Italia, oggi a Milano durante l'incontro che ha dato il via all'iniziativa 'Due di noi sul divano rosa', promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia. Un appuntamento a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, il 4 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Calabrese (Gilead): "16 studi clinici in Italia per nuove terapie per il cancro al seno"

